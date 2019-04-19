، الطفلة "جودي" تبهر الحضور بتقديمها ورشة عمل لـ "صناعة الأفلام" في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر نادي الحي بالثانوية الـ76

أبهرت الطفلة ذات السنوات التسع "جودي البكراوي"، التي تدرس بالصف الرابع في الابتدائية الـ 91 بجدة، الحضور عندما فوجئوا بأنها "مدرِّبة"، قدمت لهم ورشة عن صناعة الأفلام بمقر نادي الحي بالثانوية الـ76 في جدة.

واستخدمت جودي المؤشر على شاشة التدريب بالقاعة، وفصلت موهبتها في مشروع صناعة الأفلام، وخصوصًا القصيرة منها، وقدمت الكثير من الفوائد والأفكار الإبداعية حيال ذلك المشروع الفني؛ فصفق الحضور من المتدربات لها، وكان من بينهن والدتها.

يأتي ذلك تشجيعًا من النادي، ومن باب دعم المواهب وصقلها، والإيمان الراسخ بأن مثل هذه القدرات الإبداعية هي عماد هذه الأمة، وأساس نهضتها.. وكذلك يأتي توافقًا مع رؤية التعليم في صقل الإبداع والمبدعين، ومن باب الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود، بإشراف مدربة المجال التدريبي بالنادي "صفاء السلمي"، ومتابعة مديرة النادي القائدة "فايزة المخلفي"، التي دعمت ذلك العمل، فيما كانت المتدربة المتعاونة "جميلة مظفر" قد أبدت أعجابها بتلك الموهبة متمنية دعمها، وزيادة صقل موهبتها الإبداعية.

الطفلة "جودي" كانت محط إعجاب المتدربات، وستواصل تطوير أفكارها ضمن مشروع الأفلام القصيرة، ويتوقع بأن تقوم على إنتاج فيلم قصير قريبًا، يُسجل باسمها كإبداع منتظر ومتجدد.