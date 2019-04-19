، الطفلة "جودي" تبهر الحضور بتقديمها ورشة عمل لـ "صناعة الأفلام" في جدة ،

- 1/2
- 2/2
أبهرت الطفلة ذات السنوات التسع "جودي البكراوي"، التي تدرس بالصف الرابع في الابتدائية الـ 91 بجدة، الحضور عندما فوجئوا بأنها "مدرِّبة"، قدمت لهم ورشة عن صناعة الأفلام بمقر نادي الحي بالثانوية الـ76 في جدة.
واستخدمت جودي المؤشر على شاشة التدريب بالقاعة، وفصلت موهبتها في مشروع صناعة الأفلام، وخصوصًا القصيرة منها، وقدمت الكثير من الفوائد والأفكار الإبداعية حيال ذلك المشروع الفني؛ فصفق الحضور من المتدربات لها، وكان من بينهن والدتها.
يأتي ذلك تشجيعًا من النادي، ومن باب دعم المواهب وصقلها، والإيمان الراسخ بأن مثل هذه القدرات الإبداعية هي عماد هذه الأمة، وأساس نهضتها.. وكذلك يأتي توافقًا مع رؤية التعليم في صقل الإبداع والمبدعين، ومن باب الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود، بإشراف مدربة المجال التدريبي بالنادي "صفاء السلمي"، ومتابعة مديرة النادي القائدة "فايزة المخلفي"، التي دعمت ذلك العمل، فيما كانت المتدربة المتعاونة "جميلة مظفر" قد أبدت أعجابها بتلك الموهبة متمنية دعمها، وزيادة صقل موهبتها الإبداعية.
الطفلة "جودي" كانت محط إعجاب المتدربات، وستواصل تطوير أفكارها ضمن مشروع الأفلام القصيرة، ويتوقع بأن تقوم على إنتاج فيلم قصير قريبًا، يُسجل باسمها كإبداع منتظر ومتجدد.
الطفلة "جودي" تبهر الحضور بتقديمها ورشة عمل لـ "صناعة الأفلام" في جدةفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-19
أبهرت الطفلة ذات السنوات التسع "جودي البكراوي"، التي تدرس بالصف الرابع في الابتدائية الـ 91 بجدة، الحضور عندما فوجئوا بأنها "مدرِّبة"، قدمت لهم ورشة عن صناعة الأفلام بمقر نادي الحي بالثانوية الـ76 في جدة.
واستخدمت جودي المؤشر على شاشة التدريب بالقاعة، وفصلت موهبتها في مشروع صناعة الأفلام، وخصوصًا القصيرة منها، وقدمت الكثير من الفوائد والأفكار الإبداعية حيال ذلك المشروع الفني؛ فصفق الحضور من المتدربات لها، وكان من بينهن والدتها.
يأتي ذلك تشجيعًا من النادي، ومن باب دعم المواهب وصقلها، والإيمان الراسخ بأن مثل هذه القدرات الإبداعية هي عماد هذه الأمة، وأساس نهضتها.. وكذلك يأتي توافقًا مع رؤية التعليم في صقل الإبداع والمبدعين، ومن باب الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود، بإشراف مدربة المجال التدريبي بالنادي "صفاء السلمي"، ومتابعة مديرة النادي القائدة "فايزة المخلفي"، التي دعمت ذلك العمل، فيما كانت المتدربة المتعاونة "جميلة مظفر" قد أبدت أعجابها بتلك الموهبة متمنية دعمها، وزيادة صقل موهبتها الإبداعية.
الطفلة "جودي" كانت محط إعجاب المتدربات، وستواصل تطوير أفكارها ضمن مشروع الأفلام القصيرة، ويتوقع بأن تقوم على إنتاج فيلم قصير قريبًا، يُسجل باسمها كإبداع منتظر ومتجدد.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
09:40 PM
في مقر نادي الحي بالثانوية الـ76
أبهرت الطفلة ذات السنوات التسع "جودي البكراوي"، التي تدرس بالصف الرابع في الابتدائية الـ 91 بجدة، الحضور عندما فوجئوا بأنها "مدرِّبة"، قدمت لهم ورشة عن صناعة الأفلام بمقر نادي الحي بالثانوية الـ76 في جدة.
واستخدمت جودي المؤشر على شاشة التدريب بالقاعة، وفصلت موهبتها في مشروع صناعة الأفلام، وخصوصًا القصيرة منها، وقدمت الكثير من الفوائد والأفكار الإبداعية حيال ذلك المشروع الفني؛ فصفق الحضور من المتدربات لها، وكان من بينهن والدتها.
يأتي ذلك تشجيعًا من النادي، ومن باب دعم المواهب وصقلها، والإيمان الراسخ بأن مثل هذه القدرات الإبداعية هي عماد هذه الأمة، وأساس نهضتها.. وكذلك يأتي توافقًا مع رؤية التعليم في صقل الإبداع والمبدعين، ومن باب الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود، بإشراف مدربة المجال التدريبي بالنادي "صفاء السلمي"، ومتابعة مديرة النادي القائدة "فايزة المخلفي"، التي دعمت ذلك العمل، فيما كانت المتدربة المتعاونة "جميلة مظفر" قد أبدت أعجابها بتلك الموهبة متمنية دعمها، وزيادة صقل موهبتها الإبداعية.
الطفلة "جودي" كانت محط إعجاب المتدربات، وستواصل تطوير أفكارها ضمن مشروع الأفلام القصيرة، ويتوقع بأن تقوم على إنتاج فيلم قصير قريبًا، يُسجل باسمها كإبداع منتظر ومتجدد.
، الطفلة "جودي" تبهر الحضور بتقديمها ورشة عمل لـ "صناعة الأفلام" في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطفلة "جودي" تبهر الحضور بتقديمها ورشة عمل لـ "صناعة الأفلام" في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.