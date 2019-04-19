، "الجريوي" يكرّم المتميزين في أنشطة عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهود وكالة شؤون الطلاب والتي نفذت العديد من الفعاليات خلال العام

كرّم عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أمس الخميس، المشاركين في أعمال الأنشطة الطلابية في العمادة خلال هذا العام.

وفي التفاصيل: قال "الجريوي": نحتفل اليوم بتكريم المتميزين في وكالة شؤون الطلاب، كما نكرم جميع الجهات التي شاركت معها مما انعكس أثره إيجابيًّا على العملية التعليمية في العمادة.

وأثنى الجريوي على جهود وكالة شؤون الطلاب في العمادة، والتي نفذت العديد من الفعاليات التي كان من أبرزها: برنامج مساري، وبرنامج أرشدني، وبرنامج داعم، وملتقى طلاب الثانويات، كما أشاد بجهود العديد من وسائل الإعلام في تغطية هذه الفعاليات، وجهود الطلاب والطالبات أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي الشعب؛ مما كان له دور متميز في مسيرتهم التعليمية.

من جهته قال وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد بن مطيران العنزي: إن الوكالة تقدم خدمات لأكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة، ونظمت خلال العام العديد من الفعاليات التي استفاد منها طلاب وطالبات العمادة.

وفي نهاية الحفل كرم "الجريوي" الطلاب المشاركين في الفعاليات والأنشطة، كما كرم المتميزين في وكالة شوؤن الطلاب والإعلاميين.