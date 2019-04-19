شاهد: بين سوريا واليمن.. “إغاثي سلمان”.. شاحنات تعبر وأغذية توزع وقلوب تعالج

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1500 سلة غذائية تزن 111 طنًّا، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9 آلاف فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية. وقد عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9.375 كرتونًا من التمور و3 آلاف سلة غذائية، و7.400 كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عدة محافظات يمنية (عدن، وشبوة، ومأرب، والمهرة).

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 4 عمليات قلب مفتوح، و17 حالة قسطرة تداخلية خلال اليوم الرابع من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن. وتجاوز الفريق العدد المستهدف، وهو 60 عملية خلال فترة الحملة كاملة، بتمكنه من إجراء 65 عملية؛ منها 53 قسطرة تداخلية، و12 عملية قلب مفتوح؛ إذ يبدأ الفريق تجهيز وإجراء العمليات بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا؛ وذلك خدمة للأطفال من مرضى القلب من عدة محافظات يمنية؛ حيث تنوعت حالات القلب المعالجة ما بين أمراض خلقية مثل ضيق للشرايين وفتحات بين البطينين ورباعية فالوت وغيرها. من جانب آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية تشتمل على الأواني المنزلية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد شمال الأردن؛ حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 704 أسرة. يُذكر أن المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- تولي الجوانب الإغاثية للاجئين السوريين الاهتمام الكبير؛ وذلك انطلاقًا من إيمانها التام بوجوب توفير الرعاية لهم في كل المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.