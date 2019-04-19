أمانة القصيم: إتلاف أكثر من 7 أطنان مواد غذائية فاسدة ببريدة

تستكمل الإجراءات النظامية بحق المخالفين..
أعلنت أمانة منطقة القصيم، إتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضُبطت بمستودع عشوائي داخل إحدى الاستراحات بمدينة بريدة.
وقال المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، إن بلدية شرق بريدة باشرت بإغلاق الموقع ومصادرة كل محتويات المستودع، الذي يفتقر لأدنى متطلبات الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى إتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد صحية.
وتستكمل أمانة منطقة القصيم الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على الرقم 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق الواتسآب على الرقم 0555930940
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