

بريدة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

استقبلت فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية الثالث ببريدة ، المئات من كبار السن والشباب من الجنسين ، حيث كان لفعالية ( تجربة السيارات الكلاسيكية ) وقع مختلف ومحاكاة للماضي الجميل بكل أبعاده .

وأوضح المشرف على الفعالية فيصل العقيلي أن الإقبال على قيادة السيارات القديمة كبير جداً ، مشيراً إلى أن الفعالية تعد الأولى من نوعها بمنطقة القصيم ، لافتاً النظر إلى أن كبار السن يأتون في مقدمة الزوار لخوض تجربة القيادة ثم يأتي بعد ذلك الشباب من الجنسين .

وبين العقيلي أن تجربة القيادة تشمل سيارة بوقاتي موديل ١٩٦٠م ، وفورد موديل ١٩٦٥م ، ونيسان زد موديل ١٩٨٠م وعدد من السيارات الأخرى التي قد يطلبها الزوار وتكون متاحة ، مؤكداً أنه تم وضع سعر مناسب لتجربة ممارسة القيادة ، ولتكون الفعالية أكثر ضبطاً وتنظيماً .

يذكر أن مهرجان السيارات الكلاسيكية يقام للمرة الثالثة بمدينة بريدة بعد تحقيقه لإقبال وانتشار واسعين في نسختيه الأولى والثانية .

// انتهى//

20:10ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شغف القيادة يقود كبار السن لكلاسيكية بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.