طالبان بجامعة الطائف يبتكران روبوتًا ذكيًّا لتنظيف الألواح الشمسية

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - واس

ابتكر طالبا هندسة كهربائية بجامعة الطائف نظام روبوت ذكي لإزالة الغبار عن الألواح الشمسية الكهروضوئية، يهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بتنظيف الألواح الشمسية ورفع كفاءتها.

وضم فريق المشروع في عضويته الطالبان أحمد فايز أحمد محمد، وأحمد علي زايد عوضة، فيما أشرف على أعمالهما الدكتور محمد صلاح الدين محمد سليمان، بمتابعة من عميد الكلية الدكتور مصلح الحارثي.

وتكمن أهمية الابتكار في أن إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية (الفولتي ضوئية) يتأثر سلباً وبشدة تحت الظروف البيئية كالغبار والأتربة، ولذا أتم فريق المشروع بناء وتطوير نظام روبوتي ذكي لحل مشكلة تراكم الأتربة على أسطح الألواح الشمسية، مع مراعاة التكلفة والمحافظة على الأداء العالي للنظام.

ويوظف الروبوت مجموعة من الحساسات لاكتشاف والتقاط تواجد الأتربة على سطح اللوح بدقة، كما تساعد هذه الحساسات على تفادي التشغيل غير الضروري للروبوت، كتشغيله ليلاً أو عند تراكم الغيوم مثلاً.

وتنفذ عملية التنظيف باستخدام فرش اسطوانية الشكل، بالإضافة إلى التنظيف الهوائي باستخدام مروحة نافثة عالية الأداء خلال عملية حركة الروبوت على سطح الألواح الشمسية، ويتم التحكم بهذا النظام باستخدام متحكمين دقيقين من نوع (Arduino).

وحقق هذا النظام الذكي تحسناً ملحوظاً من ناحية زيادة كفاءة الألواح الشمسية بنسبة تصل من 70 إلى 80 في المئة مقارنة بالألواح التي لم تتم إزالة الغبار من عليها، كما يستهلك هذا النظام أثناء عملية التنظيف ما يعادل 0.59 في المئة فقط من إجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها اللوح خلال خمس ساعات من تعرضه للشمس.

وبعد تطبيق واختبار الروبوت، أثبت هذا النظام كفاءته في الظروف البيئية الصعبة المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أثبت مقدرته على زيادة اعتمادية منظومة الألواح الشمسية.