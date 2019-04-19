الان تتابع أمير منطقة القصيم يفتتح مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة - خالد المرشود

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالقصيم، مساء اليوم، مهرجان “السيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم3” الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم ، بمدينة التمور بيريدة.

وفور وصول سموه تجول على مشاركة أكثر من 600 سيارة تراثية وكلاسيكية والتي يمتلكها الهواة من منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي، كما اطلع سموه على مزاد كلاسيك ومنطقة الأسر المنتجة وخيمة الضيافة وعربات الأطعمة وواحة الطفل، واطلع سموه على فعالية ريف كلاسيك وحج الأولين وتاكسي الأولين وسباق السيارات القديمة، كما اطلع سموه على فعاليات مركز النخلة والذي يتضمن سيارات نادرة ، وأجنحة للفن التشكيلي وللصور الملكية ومتحف كلاسيك والحرف اليدوية.

عقب ذلك شهد سمو الأمير فيصل بنمشعل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة والذي بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، ففلم تعريفي عن مهرجان كلاسيك القصيم الثالث.

ثم ألقى أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إبراهيم بن علي المشيقح، كلمة رحب من خلالها بزيارة سموه للمهرجان ودعمه اللامحدود للمهرجان على كافة الأصعدة ، مشيراً أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 250 مشارك و 600 سيارة تراثية وكلاسيكية ، ويعرض فيه أكثر من 25 فعالية ويتنافس المشاركين على أكثر من 150 جائزة ، مقدماً شكره للمشاركين والمتسابقين من المملكة وبعض دول الخليج ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات ، كما ألقيت كلمة المشاركين والتي قدمها الدكتور أسامة الشعبي ، مشيداً خلالها بدعم سموه للسيارات التراثية والكلاسيكية ، مثنياً على مايقدمه القائمون على المهرجان من حسن تنظيم وإعداد وتنوع في الفعاليات والبرامج.

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عقب ذلك سلم سموه رخصة متحف الصالحي للسيارات التراثية والكلاسيكية لمالك المتحف فضل الصالحي ، كما كرم سموه الرعاة والداعمون والمشاركين.

وفي ختام الاحتفالية أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة في تصريح له ، لقب “مهرجان القصيم الدولي للسيارات الكلاسيكية والتراثية” لتميز المهرجان بكمية السيارات المشاركة ، التي تجاوز 600 سيارة ، مبدياً سموه سروره وفخره بالنجاح الذي حققه المهرجان في لم شمل أبناء الخليج في تظاهرة سياحية مميزة ، مؤكداً سموه أن المهرجان من أفضل المهرجانات في منطقة القصيم ، مشيداً بجهود مدير عام هيئة السياحة والتراث بالمنطقة وأمين اللجنة السياحية إبراهيم المشقيح، وتميزه في قيادة دفة المهرجان.

وقال سمو أمير منطقة القصيم، مهما عبرت به عن سروري عن مارأيته فهو أقل مما أشعر به تجاه هذا المهرجان الذي أصبح صناعة سياحية نرفع الرأس به ونعتز ، بتواجد أعداد كبيرة من السيارات ، الذي يعد إنجاز عالي المستوى كونه اجتمعت فيه أنواع وموديلات سيارات تاريخية ، واجتمع فيه أبناء منطقة الخليج في تظاهرة أخوية مميزة .

وقدم سموه في نهاية حديثه شكره وتقديره لكل من شارك وللرعاة والجهات الداعمة، متمنياً سموه أن يستمر المهرجان بقوته سنوات عديدة لتبقى القصيم رائدة في المهرجانات وهي الآن تحتضن المهرجان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاحتفالية وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ورئيس لجنة أهالي مدينة بريدة الشيخ محمد بن عبدالله الفوزان السابق ، ومدير مكتب هيئة وكالة الأنباء السعودية بالقصيم إبراهيم المجحدي ، وعدد من المسؤولين.