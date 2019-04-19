توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/04/20 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة.

وأضافت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من الرياض.