الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/04/20 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة.
وأضافت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من الرياض.
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