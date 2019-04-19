شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات اعتمدها منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) @Motabalawwd

اعتمد رئيس منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل 2019 خالد العلي السيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة حائل، 6 توصيات علمية متخصصة في الرعاية والتأهيل، في ختام أعمال منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل 2019، والتي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة، واعتمدها رئيس المنتدى بناء على ما رفعه رئيس اللجنة العلمية فهد ناصر القباع.

وتمثلت التوصيات في دعم إبراز قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة حائل في وسائل الإعلام المختلفة، وتكثيف برامج التوعية في منطقة حائل لأطباء الأسنان في القطاعين الحكومي والخاص، حول التدخلات الحديثة في مجال صحة الفم والأسنان للأطفال ذوي الاعاقة، وإنشاء برامج متخصصة في مجال زراعة القوقعة الإلكترونية في منطقة حائل، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وتأسيس جمعية متخصصة في مجال التصلب اللويحي المتعدد في منطقة حائل تتولى برامج التوعية والتثقيف والدعم للمصابين وأُسرهم، وتنظيم حملات توعوية مكثفة في منطقة حائل حول أفضل الطرق والوسائل للرعاية النفسية والاجتماعية والطبية للأشخاص كبار السن، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وتصميم برامج لنشر مفاهيم المسؤولية المجتمعية بشكل عام وفي مجال الإعاقة على وجه الخصوص في منطقة حائل، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

ورفع السيف الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين، والمتحدثين في منتدى حائل، والمستفدين من برامج الجمعية، على تشريفه للمنتدى وتدشين المعرض الخاص بالجمعيات التخصصية لذوي الهمم العالية، وحرصه على الالتقاء بأبنائه عن قرب وتدشينه الأوراق العلمية، ورعايته للاتفاقيات التي تهدف لتطوير التأهيل والرعاية.

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وقا: «إن كلمات الشكر مهما بلغت من أبناء الوطن ككل ومن أبناء منطقة حائل الأوفياء، لا يمكن أن توفي مقامه الكريم الشكر لرعايته واهتمامه بكل تفاصيل نحاج المنتدى الدولي الذي وضع حائل كإحدى الواجهات العلمية والطبية في مجال الرعاية والتأهيل».

وأبدى السيف تفاؤله بالمستقبل وأنه يحمل الخير والنماء للوطن ولمنطقة حائل، في ظل توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وإيمان الجميع وحرصهم على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامج التحول الوطني 2020.

كما أعرب عن شكره لنائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على متابعته الدقيقة لتحقيق نجاح المنتدى بالصورة العلمية والطبية التي تجعل من حائل واجهة للمنتديات العالمية، والشكر موصول وفق حديثه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ومساعده محمد الجاسر، لحضوره وتشريفه لفعاليات المنتدى ومشاركته أوارق العمل.