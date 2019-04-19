شكرا لقرائتكم خبر عن عمل الشرقية يختتم مبادرة " الأولوية لهم " والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس ، مبادرة " الأولوية لهم " التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار " أنت أولى راحتك حق علينا" ونظمها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

واستهدفت المبادرة الأماكن الخدمية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المجمعات التجارية والمرافق العامة، وتعنى المبادرة بالفئات " أصحاب الهمم، كبار السن، السيدات الحوامل والمرضعات، لتكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات ".

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل أن المبادرة تتميز بالإنسانية ، وتنطلق من التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع لترسيخ تلك المفاهيم التي كانت انطلاقتها وتأسيسها من ديننا الحنيف،مؤكداً بدأنا بأنفسنا من فرع الوزارة وكل الفروع والقطاعات التي تتبع الوزارة، سواء كان في قطاع العمل أو قطاع التنمية والذي يضم دور الرعاية والتأهيل الشامل، الضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، بتخصيص دورات موظفين لتقديم الخدمات للفئات المستهدفة، مع تخصيص كراسي للجلوس ودورات مياه، وكل ما سبق يحمل شعار المبادرة .