، تعرّف على استعدادات "الشؤون الإسلامية" بنجران لرمضان ،

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يستعد فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لاستقبال شھر رمضان المبارك لھذا العام، من خلال تھیئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، كما قام بتجهيز فريق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.
وقال مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك؛ من أجل راحة المصلین، لیؤدوا عبادتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة.
وأضاف: فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بنجران أطلق حملة لتهيئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، من خلال فِرَق میدانیة لصیانة مساجد الحد الجنوبي في الخطوط الأمامیة، وتشمل أعمال صيانة الصوتيات، والنظافة، والسباكة، والفرش الذي يمتد أكثر 200 متر، وتجهيز جميع الاحتياجات الأخرى.
وأردف: تأتي هذه الجهود بناءً على توجيه وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشیخ، وبمتابعة من النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ لتقدیم أنواع الخدمات الدعویة والتوجیھیة والإرشادیة، وكذا الخدمیة التي تتعلق بصيانة وترميم بيوت الله في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة نجران وفقًا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.
تعرّف على استعدادات "الشؤون الإسلامية" بنجران لرمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-19
يستعد فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لاستقبال شھر رمضان المبارك لھذا العام، من خلال تھیئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، كما قام بتجهيز فريق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.
وقال مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك؛ من أجل راحة المصلین، لیؤدوا عبادتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة.
وأضاف: فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بنجران أطلق حملة لتهيئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، من خلال فِرَق میدانیة لصیانة مساجد الحد الجنوبي في الخطوط الأمامیة، وتشمل أعمال صيانة الصوتيات، والنظافة، والسباكة، والفرش الذي يمتد أكثر 200 متر، وتجهيز جميع الاحتياجات الأخرى.
وأردف: تأتي هذه الجهود بناءً على توجيه وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشیخ، وبمتابعة من النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ لتقدیم أنواع الخدمات الدعویة والتوجیھیة والإرشادیة، وكذا الخدمیة التي تتعلق بصيانة وترميم بيوت الله في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة نجران وفقًا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
05:29 PM
تجهيز المصليات والمساجد.. وتعيين فِرَق للصيانة الدورية
يستعد فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لاستقبال شھر رمضان المبارك لھذا العام، من خلال تھیئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، كما قام بتجهيز فريق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.
وقال مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك؛ من أجل راحة المصلین، لیؤدوا عبادتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة.
وأضاف: فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بنجران أطلق حملة لتهيئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، من خلال فِرَق میدانیة لصیانة مساجد الحد الجنوبي في الخطوط الأمامیة، وتشمل أعمال صيانة الصوتيات، والنظافة، والسباكة، والفرش الذي يمتد أكثر 200 متر، وتجهيز جميع الاحتياجات الأخرى.
وأردف: تأتي هذه الجهود بناءً على توجيه وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشیخ، وبمتابعة من النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ لتقدیم أنواع الخدمات الدعویة والتوجیھیة والإرشادیة، وكذا الخدمیة التي تتعلق بصيانة وترميم بيوت الله في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة نجران وفقًا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.
، تعرّف على استعدادات "الشؤون الإسلامية" بنجران لرمضان ،
المصدر : الخليج 365
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