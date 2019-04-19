انت الان تتابع تفاصيل خبر تفشي مرض السرطان في صفوف معتقلي الرأي بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - كشف القائمون على حساب " معتقلي الرأي" في سجون السعودية، اليوم الجمعة، عن تفشي مرض السرطان بين المعتقلين السياسيين والنشطاء المحتجزين منذ أشهر طويلة.

وذكر الحساب الموثق على "تويتر" والمتهم بنشر أخبار المعتلقين، أنه "تأكد لنا خبر انتشار مرض السرطان بين (خاصة سرطان الجلد وسرطان المعدة) صفوف معتقلي الرأي".

وأرجع المصدر ذلك إلى "عدة عوامل أبرزها: إهمال عامل النظافة في أواني الطعام التي يقدم فيها الطعام للمعتقلين، وأيضاً تعمد عدم تنظيف الزنازين بشكل كافٍ".

Advertisements

جدير بالذكر أن السلطات السعودية باشرت منذ الخميس (4 أبريل الجاري)، حملة اعتقالات جديدة استهدفت عدداً من الناشطين.

وطالت الاعتقالات حاملين للجنسية الأمريكية؛ أحدهما نجل إحدى الناشطات اللاتي أُفرج عنهن أواخر الشهر الماضي، على خلفية آرائهما المناهضة للاعتقالات.

واعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.