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تفشي مرض السرطان في صفوف معتقلي الرأي بالسعودية

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - كشف القائمون على حساب " معتقلي الرأي" في سجون ، اليوم الجمعة، عن تفشي مرض السرطان بين المعتقلين السياسيين والنشطاء المحتجزين منذ أشهر طويلة.

وذكر الحساب الموثق على "تويتر" والمتهم بنشر أخبار المعتلقين، أنه "تأكد لنا خبر انتشار مرض السرطان بين (خاصة سرطان الجلد وسرطان المعدة) صفوف معتقلي الرأي".

وأرجع المصدر ذلك إلى "عدة عوامل أبرزها: إهمال عامل النظافة في أواني الطعام التي يقدم فيها الطعام للمعتقلين، وأيضاً تعمد عدم تنظيف الزنازين بشكل كافٍ".

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جدير بالذكر أن السلطات السعودية باشرت منذ الخميس (4 أبريل الجاري)، حملة اعتقالات جديدة استهدفت عدداً من الناشطين.

وطالت الاعتقالات حاملين للجنسية الأمريكية؛ أحدهما نجل إحدى الناشطات اللاتي أُفرج عنهن أواخر الشهر الماضي، على خلفية آرائهما المناهضة للاعتقالات.

واعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، .

 

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