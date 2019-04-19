شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 21 عملية قلب وقسطرة لأطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 عمليات قلب مفتوح و 17 حالة قسطرة تداخلية خلال اليوم الرابع من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن.

وتجاوز الفريق العدد المستهدف وهو 60 عملية خلال فترة الحملة كاملة، بتمكنه من إجراء 65 عملية منها 53 قسطرة تداخلية و12 عملية قلب مفتوح ، إذ يبدأ الفريق تجهيز وإجراء العمليات بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا وذلك خدمة للأطفال من مرضى القلب من عدة محافظات يمنية.

وتنوعت حالات القلب المعالجة ما بين أمراض خلقية مثل ضيق للشرايين وفتحات بين البطينين ورباعية فالوت وغيرها.