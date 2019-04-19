الان تتابع “تعليم الرياض” تعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.
وقالت في بيان لها، إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليميه المنقولين بلغت 23%، في حين وصلت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين إلى 18%، مشيرة إلى أن فترة الاعتراض على حركة النقل الداخلي إلكترونيًا خلال الفترة من 15 – 24/8/1440 هـ.
وباركت الإدارة، لمن تحققت له رغبة النقل، لافتة إلى أن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج “نور” عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx، والاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx.
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