“تعليم الرياض” تعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

وقالت في بيان لها، إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليميه المنقولين بلغت 23%، ؜في حين وصلت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين إلى 18%، مشيرة إلى أن فترة الاعتراض على حركة النقل الداخلي إلكترونيًا خلال الفترة من 15 – 24/8/1440 هـ.

وباركت الإدارة، لمن تحققت له رغبة النقل، لافتة إلى أن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج “نور” عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx، والاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx.