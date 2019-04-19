شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم تبوك» يعلن جاهزيته لاستقبال 100 ألف طالب وطالبة لتأدية اختباراتهم.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

يؤدي أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم منطقة تبوك بعد غد (الأحد)، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والادارية في الإدارة والمدارس.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات وقيادات مدارس البنين والبنات أنهت تحضيراتها كافة لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أدائهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.

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وأوضح مدير التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات سيتم تفويجهم باكراً إلى الميدان بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج «نور»، والعمل على جمع الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي «نور».

ودعا أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة؛ ليجنوا ثمار جهدهم، ويحققوا النجاح - بإذن الله.

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين والبنات أنه تم إعداد برامج ميدانية متزامنة تنفذها إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات في المدارس لتفقد اللجان والاطمئنان على حسن سير أعمال الاختبارات، ورفع التقارير اليومية عنها وتلبية احتياجات المدارس فيما يشرف مديروا مكاتب التعليم ورئيسات الشؤون التعليمية في محافظات المنطقة أملج، الوجه، ضباء، البدع، حقل وتيماء ومدارس المراكز التابعة بصورة مباشرة على سير اختبارات ختام الفصل الدراسي لهذا العام ضمن خطط متكاملة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ووفق تقارير يومية من الميدان التعليمي بما يخدم الطلاب والطالبات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.