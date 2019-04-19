شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد التسجيل الإلكتروني بـ«رياض الأطفال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة التعليم اليوم (الجمعة)، أن التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال للطلاب والطالبات سيكون متاحاً عبر نظام نور من الساعة السابعة صباحاً بعد غد (الأحد). أعلنت وزارة التعليم اليوم (الجمعة)، أن التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال للطلاب والطالبات سيكون متاحاً عبر نظام نور من الساعة السابعة صباحاً بعد غد (الأحد). ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يوضح طريقة التسجيل https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/r-k-2019.pdf.



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