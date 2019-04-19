، تنفيذ فرضية أمنية مشتركة بإحدى المحطات النفطية في عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَمَثّلت في صد محاولة اقتحام نفّذها 3 إرهابيين بسيارة مفخخة

نفّذت قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير، الأربعاء الماضي، وبمشاركة الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة، فرضية أمنية مشتركة بإحدى الشركات النفطية تَمَثلت في صد محاولة اقتحام للنقطة المتقدمة بسيارة مفخخة يستقلها ثلاثة إرهابيين.

وأسفر سيناريو الفرضية عن مقتل اثنين من الإرهابيين وتفجير الثالث نفسه، وإصابة اثنين من أفراد النقطة بإصابات متوسطة وخطيرة، قبل التعامل مع الوضع بما يلزم.

وتَضَمّن السيناريو قبل محاولة الاقتحام، قيام طائرة من نوع "فانتوم" بمحاولة تنفيذ مهمة استطلاعية للموقع؛ تهيئة للهجوم، قبل قطع الإرسال وإنزالها بسلاح من نوع "درون قن" تم التدرب عليه مسبقًا.

وقال المقدم حاتم القرني المشرف العام على تنفيذ هذه الفرضية: الهدف من تنفيذ مثل هذه الفرضيات هو رفع مستوى الجاهزية والأداء لدى الجهات الأمنية والخدمية لمواجهة أي تهديد.

وأضاف: ظهرت الروح العالية بين المشاركين والتناغم والتكامل فيما بينهم؛ مما يدل على حسن الاستعداد.

وبعد نهاية الفرضية، عُقد اجتماع لجميع المشاركين برئاسة قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف العميد ركن محمد فرحان القرني؛ حيث قدّم الشكر لجميع الجهات، إضافة إلى مناقشة الإيجابيات والسلبيات.