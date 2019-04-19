، شاهد من الجو.. وادي "الأرطاوي" بتمير ووادي "الهوبجة" بأشيقر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السلوم" و"الطويل" رَصَدا المناظر الجمالية عقب أمطار الأمس

وثّق المصوران حمد السلوم ومحمد الطويل، من خلال تصوير جوي، وادي الأرطاوي بتمير ووادي "الهوبجة" بأشيقر.

جاء ذلك إثر هطول الأمطار مساء أمس الخميس على مناطق متفرقة من محافظة شقراء ومحافظات سدير والمراكز التابعة لها، وجريان عدد من الأودية والشعاب.

وكان "السلوم" قد سجل بكاميرته الطائرة جريان وادي الأرطاوية شمال تمير في منظر طبيعي خلاب؛ فيما وثق "الطويل" جريان وادي الهوبجة وهو يجري شمال أشيقر؛ في منظر شد انتباه المتنزهين ومحبي البر.

يُذكر أن وادي الأرطاوي يقع شمال تمير على بُعد 35كم "255998ش 454781ج"، وتكثر فيه أشجار الطلح، يتميز بأرضه الرملية ومناظره الطبيعية الجميلة، وينحدر من جبال العرمة متجهًا للغرب ويصب في روضة الخشم.

ويقع وادي الهوبجة، شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، ويصب في روضة الهوبجة التي تقع على بُعد 24 كيلو مترًا من أشيقر، شرق طريق (شقراء- أم حزم) بنحو كيلو مترين، في قلب نفود عريق البلدان من الغرب.

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