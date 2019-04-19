السعودية اليوم / "نظام شموس".. ورشة عمل بغرفة نجران



نجران 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، الاثنين المقبل، ورشة عمل تحت عنوان "التواصل والتفاعل مع منسوبي قطاع الأعمال في نظام شموس" بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بمقر الغرفة.

وتستهدف الورشة القطاعات التجارية المتمثلة في وحدات الإيواء، تأجير السيارات، محلات الذهب، مكاتب العقار، تشاليح السيارات، نقل المركبات، نقل الأفراد داخل المدن، النقل العام.

كما تتناول الورشة الملاحظات والمعوقات التي تواجه منسوبي قطاعات الأعمال على نظام شموس، وإطلاعهم على أهداف مركز المعلومات الوطني بتطوير نظام شموس، والاستماع إلى الاقتراحات على نظام "شموس الجديد".

// انتهى//

15:41ت م

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