السعودية اليوم / نائب القنصل العام النيبالي يزور موقع الأخدود الأثري



نجران 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

زار نائب القنصل العام النيبالي بجدة ريواتي رامان، موقع الأخدود الأثري في منطقة نجران، أمس.

حيث تجول داخل موقع الأخدود الأثري واستمع لشرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية.

واطلع نائب القنصل على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع ومن بينها متحف نجران الإقليمي.

//انتهى//

15:22ت م

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