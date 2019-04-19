ثقافي / مدير تعليم الشرقية يتوج الفرق المسرحية الفائزة بمنافسات طلاب التربية الخاصة



الدمام 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

توج مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس ، الفرق المسرحية الفائزة بمنافسات طلاب التربية الخاصة للمرحلة المتوسطة والثانوية والممثلين لـ "برامج فئة الصم"، مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة" وفقها الله" في دعم جميع شرائح أبنائها الطلبة بما فيهم فئة "الصم" وهناك جهود حثيثة تبذلها وزارة التعليم لتقديم الأفضل لهم دائما باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع والذراع المساهم في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء .

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة المنافسات المسرحية ومعرض التربية الفنية "لبرامج الصم" للعام الدراسي الحالي، والذي اقيمت فعالياته على خشبة مسرح مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي القسم الثانوي.

وقد أعلنت لجنة التحكيم الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الأول للمرحلة الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الأول طلاب برنامج الصم بثانوية الفضيل بن العياض بالجبيل، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة مؤته بالقطيف.

كما تم إعلان الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الثاني للمرحلة الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الثاني طلاب برنامج الصم بثانوية سعود بن نايف بالدمام، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة عبدالله بن عامر بالدمام.

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15:22ت م

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