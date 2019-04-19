مطالبات بمعاقبة الدوحة .. دعم الإرهاب سبب شرائها لشركة طيران إيطالية

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية، عن النوايا الخبيثة لقطر من وراء شراء حصة في شركة طيران إيطالية منهارة، مؤكدة أن ذلك تم بدوافع للتهرب من اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تتضمن التركيز على صلات قطر ورعايتها للعناصر والتنظيمات الإرهابية.

Advertisements

ما هي الأجواء المفتوحة؟

وقّعت قطر في عام 2018 على اتفاقية تُعرف باسم قانون الأجواء المفتوحة والتي تهدف إلى منعها من استخدام احتياطياتها النقدية الضخمة لدعم شركة الطيران القطرية.

وبعد فترة وجيزة من الاتفاق، وضعت قطر خطة مستترة لشراء حصة في شركة الطيران الإيطالية الفاشلة ميريديانا واستخدامها لانتهاك شروط الاتفاقية.

دعم الدوحة للإرهاب يتواصل

كان الهدف من الاتفاقية الأصلية هو وقف توسع قطر في الولايات المتحدة والتركيز على قضايا الأمن القومي، مثل دعم الدوحة المستمر للجماعات الإرهابية المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعند شراء حصة كبيرة في ميريديانا، التي تحمل علامة “إير إيطاليا”، تمكنت قطر من تجنب الاتفاقية.

ودعت شركات النقل الجوي الأمريكية والبعض في الكونغرس الآن إدارة ترامب إلى مساءلة قطر بشأن انتهاكها لقانون الأجواء المفتوحة، بحجة أن شراء شركة إير إيطاليا قد مكّنت قطر من تقديم أسعار منافسة للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة.

ووقعت عدة شركات أمريكية مثل ديلتا وأميريكان إير لاينز على إعلان ضد الخطوط الجوية القطرية، بسبب تجاهلها اتفاق 2018 الذي وقّعت عليه إدارة ترامب من خلال استخدام إعانات حكومية ضخمة لإطلاق طرق جديدة إلى الولايات المتحدة من خلال حصتها في “إير إيطاليا.