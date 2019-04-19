دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «راصد جوي» يتوقع انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة ويحدد موعده

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأجواء غلى أغلب مناطق المملكة، مع فرصة لتشكل سحب رعدية على بعض المناطق، قبل قدوم الزائر القطبي غدًا السبت مصحوبًا بانخفاض كبير في الحرارة.

وأشار الراصد الحربي - عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى استقرار في الأجواء اليوم، على أغلب المناطق، مع وجود احتمالية لتشكل سحب رعدية على مدينة الباحة وما حولها، ومرتفعات عسير، وجازان (المرتفعات والساحل)، وغرب منطقة نجران، قائلًا: «غدًا نستقبل المنخفض القطبي النادر في مثل هذا الوقت من السنة، وانخفاض كبير في الحرارة».

وأضاف الراصد الجوي، أن درجات الحرارة التي تم رصدها، فجر اليوم الجمعة، تلاحظ تأثير الموجة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين، ومع قدوم المنخفض القطبي، غدًا السبت، سوف تندفع موجة شديدة البرودة، وترجع الأجواء الشتوية.

وأوضح الحربي أن توقعات الأمطار على دول المنطقة، اليوم الجمعة، تبين هطول أمطار على عموم سوريا والأكثر هطولًا على سواحلها، وكذلك فلسطين والأكثر هطولًا شمالها والأضعف تأثرًا بالأمطار جنوبها، وفي الأردن توجد فرصة لهطول الأمطار على شمالها، وأيضًا العراق والأفضل تأثرًا بالأمطار شمالها والأضعف شرقها وجنوبها، مع احتمال هطول خفيف للمطر شمال شرق ساحل مصر، وأمطار طيبة على عموم لبنان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن تتأثر بعض مناطق المملكة بسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «الرياض، والشرقية»، كذلك على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى الطائف.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون من جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.