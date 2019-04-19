2019-04-19

في مثل هذا اليوم.. بدء الثورة الأمريكية وظهور أول رائدة فضاء

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 19 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، التي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

الثورة الأمريكية

في مثل هذا اليوم عام 1775، اندلعت الثورة الأمريكية الشهيرة بعد بدء القتال في مدينة ليكسيتغتون بولاية ماساتشوسس.

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انتفاضة وارسو

في مثل هذا اليوم عام 1943، بدأت انتفاضة غيتو وارسو ضد الحكم النازي، والتي كانت الشرارة لهزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية.

أول محطة فضاء روسية

في مثل هذا اليوم عام 1971، روسيا تطلق أول محطة فضائية باسم ساليوت.

أول رائدة فضاء

في مثل هذا اليوم عام 1982، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول رائدة فضاء، والتي كانت تسمى سالي رايد.



انفجار أوكلاهوما

في مثل هذا اليوم عام 1995، وقع انفجار ضخم أمام المبنى الفيدرالي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 168 شخصا.