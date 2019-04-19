شرطة مكة توقف المعتدين على مواطن وزوجته بجدة

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اثنين من المواطنين بالعقد الثاني من عمرهما؛ لاعتداءهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق.
ووفق ما أعلنه الأمن العام، اليوم، تباشر شرطة المنطقة الإجراءات النظامية في ذلك.
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