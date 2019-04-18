ليلة نصف شعبان 2019 || 15 شعبان ماذا يوافق بالميلادي 2019 في مصر والسعودية والبلدان العربية؟

ليلة نصف شعبان 2019 من اهم الليالي في شهر شعبان، وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد أهمية هذه الليلة، فيجب على كل مسلم معرفة موعدها الصحيح، حيث أن ليلة 15 شعبان لا يتم احتسابها في يوم 15 من شهر شعبان ذاته، بينما تحتسب من مغرب يوم 14 شعبان حتى فجر يوم 15 من شهر شعبان.

وعن موعد ليلة النصف من شهر شعبان 1440 فقد اختلفت بين مصر والسعودية والبلدان العربية من الإمارات والكويت والبحرين، وغيرهم، وفق ما ورد من تحديد رؤية هلال شهر شعبان المبارك عام 1440- 2019، ونوضح لكم الاختلافات بحسب رؤية هلال الشهر، في كلا من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

ليلة نصف شعبان 2019

تم رؤية هلال شهر شعبان 1440 في المملكة العربية السعودية مخالفا لبداية أول شهر شعبان في مصر، وعليه اختلفت مواعيد الايام البيض لشهر شعبان 2019، حيث تم تحديد أول شهر شعبان في السعودية 2019 الذي وافق يوم السبت 6 ابريل 2019، في مصر كان بداية شعبان يوم الأحد 7 من شهر ابريل 2019، وعليه يكون الايام البيض هي:

في السعودية

يوم 13 شعبان يوافق الخميس 18 ابريل 2019

يوم 14 شعبان يوافق الجمعة 19 ابريل 2019

يوم 15 شعبان يوافق السبت 20 ابريل 2019

في مصر

13 شعبان يوافق الجمعة 19 ابريل 2019

يوم 14 شعبان يوافق السبت 20 ابريل 2019

يوم 15 شعبان يوافق الأحد 21 ابريل 2019

15 شعبان ماذا يوافق بالميلادي 2019 في مصر والسعودية