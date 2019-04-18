ليلة نصف شعبان 2019 || 15 شعبان ماذا يوافق بالميلادي 2019 في مصر والسعودية والبلدان العربية؟

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ليلة نصف شعبان 2019 من اهم الليالي في شهر شعبان، وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد أهمية هذه الليلة، فيجب على كل مسلم معرفة موعدها الصحيح، حيث أن ليلة 15 شعبان لا يتم احتسابها في يوم 15 من شهر شعبان ذاته، بينما تحتسب من مغرب يوم 14 شعبان حتى فجر يوم 15 من شهر شعبان.
وعن موعد ليلة النصف من شهر شعبان 1440 فقد اختلفت بين مصر والسعودية والبلدان العربية من الإمارات والكويت والبحرين، وغيرهم، وفق ما ورد من تحديد رؤية هلال شهر شعبان المبارك عام 1440- 2019، ونوضح لكم الاختلافات بحسب رؤية هلال الشهر، في كلا من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
ليلة نصف شعبان 2019
تم رؤية هلال شهر شعبان 1440 في المملكة العربية السعودية مخالفا لبداية أول شهر شعبان في مصر، وعليه اختلفت مواعيد الايام البيض لشهر شعبان 2019، حيث تم تحديد أول شهر شعبان في السعودية 2019 الذي وافق يوم السبت 6 ابريل 2019، في مصر كان بداية شعبان يوم الأحد 7 من شهر ابريل 2019، وعليه يكون الايام البيض هي:
في السعودية
- يوم 13 شعبان يوافق الخميس 18 ابريل 2019
- يوم 14 شعبان يوافق الجمعة 19 ابريل 2019
- يوم 15 شعبان يوافق السبت 20 ابريل 2019
في مصر
- 13 شعبان يوافق الجمعة 19 ابريل 2019
- يوم 14 شعبان يوافق السبت 20 ابريل 2019
- يوم 15 شعبان يوافق الأحد 21 ابريل 2019
15 شعبان ماذا يوافق بالميلادي 2019 في مصر والسعودية
- في مصر يوافق ليلة السبت الموافق 20 ابريل من المغرب وحتى الفجر
- في السعودية يوافق ليلة نصف شعبان مساء الجمعة 19 ابريل 2019