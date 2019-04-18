شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يكشف عن موعد حركة النقل الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الإعلان عن حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيع المنقولين للمنطقة على المدارس سيكون يوم الخميس ٢٧ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الشرقية» يكشف عن موعد حركة النقل الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.