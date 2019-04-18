شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال تبوك» يبدأ تشغيل «المُسعف الإلكتروني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، من خلال الربط الآلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة حسين بن غالب البلوي، أن برنامج «المُسعف الإلكتروني» أحد أنظمة العمليات المتطورة لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها ، وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المُناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونياً، مما يُساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت.

ويُعد مشروع «المُسعف الإلكتروني» أحد مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية 2030.