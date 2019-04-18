، سفير خادم الحرمين لدى السنغال يسلم أوراق اعتماده ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، أوراق اعتماده للرئيس السنغالي ماكي سال في القصر الرئاسي.

وقد نقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحرصهما على تطوير العلاقات مع جمهورية السنغال في كافة المجالات الممكنة.

وشكر فخامته خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والسفير السعودي؛ على ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات للسنغال، وعن اهتمامه بتطوير العلاقات بين البلدين إلى الأفضل، وتمنّى لسعادة السفير التوفيق في عمله الجديد، وعن دعمه الدائم له.