، السفير المصري بالرياض يدعو المصريين بالسعودية للمشاركة في استفتاء الدستور ،

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دعا السفير المصري في الرياض ناصر حمدي، جموع المصريين بالمملكة إلى المشاركة وإبداء رأيهم في استفتاء تعديلات الدستور مؤكداً أن السفارة المصرية في الرياض أتمت استعداداتها بالكامل لاستقبال المواطنين المصريين للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المقررة خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.
وقال حمدي إن السفارة قامت بتوفير عدد كاف من اللجان الانتخابية في مقر السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات طوال فترة الاستفتاء، وبحيث تكون قادرة على استيعاب كافة المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص السفارة، بما يضمن خروج المشاركة في عملية الاستفتاء على النحو الأمثل.
وأوضح السفير المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي لتأمين مقر الاستفتاء والسماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى حي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.
ودعا السفير ناصر حمدي كافة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة إلى المشاركة بكثافة في ممارسة حقهم الدستوري عبر الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
السفير المصري بالرياض يدعو المصريين بالسعودية للمشاركة في استفتاء الدستورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
دعا السفير المصري في الرياض ناصر حمدي، جموع المصريين بالمملكة إلى المشاركة وإبداء رأيهم في استفتاء تعديلات الدستور مؤكداً أن السفارة المصرية في الرياض أتمت استعداداتها بالكامل لاستقبال المواطنين المصريين للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المقررة خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.
وقال حمدي إن السفارة قامت بتوفير عدد كاف من اللجان الانتخابية في مقر السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات طوال فترة الاستفتاء، وبحيث تكون قادرة على استيعاب كافة المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص السفارة، بما يضمن خروج المشاركة في عملية الاستفتاء على النحو الأمثل.
وأوضح السفير المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي لتأمين مقر الاستفتاء والسماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى حي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.
ودعا السفير ناصر حمدي كافة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة إلى المشاركة بكثافة في ممارسة حقهم الدستوري عبر الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
08:40 PM
خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري
دعا السفير المصري في الرياض ناصر حمدي، جموع المصريين بالمملكة إلى المشاركة وإبداء رأيهم في استفتاء تعديلات الدستور مؤكداً أن السفارة المصرية في الرياض أتمت استعداداتها بالكامل لاستقبال المواطنين المصريين للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المقررة خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.
وقال حمدي إن السفارة قامت بتوفير عدد كاف من اللجان الانتخابية في مقر السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات طوال فترة الاستفتاء، وبحيث تكون قادرة على استيعاب كافة المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص السفارة، بما يضمن خروج المشاركة في عملية الاستفتاء على النحو الأمثل.
وأوضح السفير المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي لتأمين مقر الاستفتاء والسماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى حي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.
ودعا السفير ناصر حمدي كافة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة إلى المشاركة بكثافة في ممارسة حقهم الدستوري عبر الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
، السفير المصري بالرياض يدعو المصريين بالسعودية للمشاركة في استفتاء الدستور ،
المصدر : الخليج 365
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