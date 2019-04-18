القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان على مواطن وزوجته على أحد الطرق

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من توقيف إثنين من المواطنين في العقد الثاني من عمرهما ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على مواطن وزوجته بمحافظة جدة.
وذكرت شرطة المنطقة أن اعتداء الشابين كان نتيجة خلاف على أحقية الطريق، فيما تباشر الجهات الأمنية الاجراءات النظامية في ذلك.
يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله يظهر مشاجرة بين عدة أشخاص بينهم سيدة على طريق عام بمدينة جدة.
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