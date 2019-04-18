السعودية | المصرف العراقي للتجارة يفتح أول فرع مصرفي في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المصرف العراقي للتجارة يفتح أول فرع مصرفي في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

افتتح معالي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي اليوم أول فرع للمصرف العراقي للتجارة في المملكة العربية السعودية بحضور كل من معالي أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودية، والأستاذ تركي المطيري وكيل محافظ مؤسسة النقد السعودية، والدكتور ماهر جوهان، وكيل وزير المالية العراقي، والسيد فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة المصرف الرامية إلى توسيع أعماله على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وشهد مراسم حفل الافتتاح حضور مجموعة من كبار المسؤولين العراقيين والسعوديين والمستثمرين وممثلي كبرى المصارف الرائدة في المنطقة.

ويأتي افتتاح الفرع المصرف الأول من نوعه خارج العراق في إطار تفعيل وإنعاش الحركة والنشاط المصرفي والتجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتخذ الفرع الجديد للمصرف العاصمة السعودية الرياض مقراً له.

وتدعم هذه الخطوة مساعي المصرف نحو مزيد من النمو والتوسع، كما تؤكد على التزام المصرف بتطبيق معايير الامتثال الدولية وفق النموذج المصرفي المعتمد في القطاع المصرفي العالمي والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في العراق في سبيل تحقيق النمو والازدهار للبلاد.

ويبدأ الفرع الجديد العمليات المصرفية والمالية لاحقاً خلال فترة قصيرة بعد استكمال الإجراءات، وسيشكل التوسع في أعمال المصرف العراقي للتجارة فرصة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية والاستثمارات، ويسهم في بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع المؤسسات الكبرى في القطاعين المالي والمصرفي في المملكة العربية السعودية، للاستفادة من الفرص الهائلة في السوق العراقي الذي يشهد نموًا متواصلًا.

وتعمل الحكومة العراقية على تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية تتضمن مجموعة واسعة من المجالات بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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وصرح معالي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي بمناسبة افتتاح أول فرع للمصرف في المملكة العربية السعودية: “يشهد اليوم حدثاً تاريخياً بالنسبة للقطاع المالي في العراق، إذ أن افتتاح أول فرع للمصرف خارج العراق يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام تسهم في تعزيز علاقتنا مع الحكومة السعودية، ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، خصوصاً بعد الدعم الذي توفره المملكة للجهات والمستثمرين للاستثمار في الأسواق السعودية.”

تجدر الإشارة إلى أن المصرف العراقي للتجارة قد افتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات في نهاية عام 2017، وقد نجح في تحقيق خطوات كبيرة في سبيل تحقيق أهدافه الاستراتيجية ليشهد بذلك مرحلة جديدة تساعده في تمكين النمو المستدام لأعمال المصرف، والمساعدة في عملية إعادة إعمار العراق وتعزيز حضوره في السوق المالي على مستوى المنطقة كمؤسسة مالية تمتع بعلاقات وثيقة بالشبكات المالية العالمية.

ومن جانبه قال فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة:” نسطر اليوم نجاحاً جديداً في سجل إنجازات المصرف العراقي للتجارة، ونحن جميعنا كموظفين وشركاء وعملاء فخورون بهذه الخطوة الكبيرة. وعلى الصعيد الشخصي، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ إعلاننا عن خطة التوسع، وأنا أتطلع لرؤية الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها الفرع الجديد في المملكة السعودية لشركائنا الاستراتيجيين والعملاء”.

وأضاف: “أشكر جميع الموظفين في المصرف العراقي للتجارة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وبالتأكيد أتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوجيهاتهم السامية لدعم وتسهيل افتتاح فرعنا في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وبقية شركاءنا في المملكة”.

يعمل المصرف العراقي للتجارة وفقاً لخطته الاستراتيجية طويلة الأمد التي وضعها للعام 2021، ويلعب دورًا جوهرياً ومؤثرًا بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار والنمو المستمر للاقتصاد في العراق 2021. إذ يرتبط نجاح مساعي المصرف ارتباطاً مباشراً باستقرار وازدهار البلاد وله تأثير قوي على المجتمع العراقي.