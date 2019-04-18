السعودية | فيديو.. طالب في حفل تخرج من دون بشت.. وهذا ما فعله "العمدة"

شكرا لقرائتكم فيديو.. طالب في حفل تخرج من دون بشت.. وهذا ما فعله "العمدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال حفل تخرج طلاب المرحلة الثانوية في مدينة العيون بالأحساء (شرق السعودية) ظهر أحد الطلاب لا يرتدي المشلح "البشت" التقليدي خلال هذه الحفلات، فكان الطالب الوحيد الذي لا يرتدي زي باقي الطلاب. وفي لفتة جميلة لتدارك الموضوع، تنازل عمدة المدينة حمد الحربي، الذي كان يحضر الحفل، عن مشلحه، وهم مسرعاً إلى الطلب ليلبسه إياه.

ورصد فيديو هذا المشهد، وراج المقطع بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المستخدمون على تعامل الحربي الإنساني الرفيع خلال الحفل الطلابي، مؤكدين على المشاعر الإنسانية العظيمة وأهميتها في المجتمع.

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وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي، سامي أحمد الجاسم، مع "العربية.نت" حول هذا المشهد، قائلاً: "هذه المبادرة هي قمة الإنسانية ودلالة على أبوّة راقية، منبعها إنسان في سلوكه وتصرفه، فهذا ديدن حمد الحربي المحبوب من مجتمعه. وما حدث هو تصرف تلقائي يدل على أصالة متجذرة وشخصية رائدة".

من جهته، أكد الحربي لـ"العربية.نت" أن تصرفه أتى "بشكل لا إرادي"، لأنه لاحظ عدم ارتداء الطالب للمشلح، وخمّن أنه قد يكون الطالب غير قادر على شرائه، أو ربما يكون هناك عائق آخر مجهول منعه من ارتدائه. وأضاف: "قمت بهذا التصرف لأني لم أكن أريد أن يشعر الطالب بأنه مختلف عن زملائه، على الرغم من أنني لا أعرفه ولا أعرف اسمه حتى هذه اللحظة". وكشف أن إدارة المدرسة شكرته على هذه اللفتة وأعادت له البشت في اليوم التالي.

وختم الحربي حديثه: "مثل هذه المشاعر الإنسانية لا بد أن تكون في المجتمع، وهي روح الإسلام التي تعزز هذه المشاعر".