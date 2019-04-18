، "محافظ شقراء" يلتقي رؤساء المراكز لحثهم على تلمس احتياجات المواطنين وخدماتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد على متابعة المشاريع وأعمال لجان التعديات وحل مشكلة الجمال السائبة

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز بديوان المحافظة لمتابعة المشاريع والخدمات بالمراكز والتنسيق مع الدوائر الحكومية لتلمس احتياجات المواطنين الخدمية والإنسانية

وبدأ البواردي الاجتماع بالترحيب برؤساء المراكز والتأكيد على دورهم الأمني والتنموي، ثم تم مناقشة جدول الأعمال الذي شمل متابعة رؤساء المراكز لكافة المشاريع والخدمات بالمراكز والتنسيق مع الدوائر الحكومية لتلمس احتياجات المواطنين الخدمية المقدمة لهم .

وأكد محافظ شقراء أن هذه المتابعة تأتي تمشياً مع تطلعات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله، واهتمام ومتابعة وحرص أمير منطقة الرياض ونائبه حفظهما الله .

وأشار البواردي لضرورة متابعة أعمال لجان التعديات والمحافظة على الأراضي الحكومية وفقاً للأنظمة والتعليمات بهذا الشأن، وتطرق لمتابعة عدد من المشاريع الزراعية، إضافة لمتابعة ما تم بشأن الحد من تواجد المواشي السائبة على الطرق وتهديدها لسلامة المسافرين وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.

واستمع البواردي لمقترحات ومرئيات رؤساء المراكز حول الخدمات التي يحتاجها المواطنون في مراكزهم وتبادل الجميع النقاش حولها، وتم طرح أهم الحلول لتحسين الخدمات بتلك المراكز.

واختتم محافظ شقراء الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة لما تم طرحه من مواضيع، والرفع للمحافظة بأي مقترح يرون فيه الفائدة للمراكز ويخدم المواطنين.

من جانبهم ثمن رؤساء المراكز لمحافظ شقراء اهتمامه ومتابعته الإدارية والميدانية للمراكز والخدمات المقدمة فيها.