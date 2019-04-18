محمد بن مسعود - الدمام - متاحة "للرجال والنساء".. والتقديم الأحد المقبل أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "معيد"، وكذلك بمسمّى "أستاذ مساعد" "أستاذ مشارك" "أستاذ" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. ودعت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 شعبان الجاري. وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18 أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "معيد"، وكذلك بمسمّى "أستاذ مساعد" "أستاذ مشارك" "أستاذ" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. ودعت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 شعبان الجاري. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 01:46 PM متاحة "للرجال والنساء".. والتقديم الأحد المقبل متاحة "للرجال والنساء".. والتقديم الأحد المقبل أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "معيد"، وكذلك بمسمّى "أستاذ مساعد" "أستاذ مشارك" "أستاذ" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. ودعت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 شعبان الجاري. ، وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك سعود ،

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