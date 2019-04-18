، اتفاقية بين "التقاعد" و"لجام" تمنح مزايا وخصومات للمتقاعدين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات لمتقاعدي المؤسسة.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض، ووقعها من جانب "التقاعد" محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس. ومن جانب شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة المكلف.
وتتضمن المذكرة تقديم شركة لجام للرياضة، ممثلة بأندية "وقت اللياقة" خصومات للمتقاعدين وزوجاتهم والمتقاعدات وأزواجهن تصل إلى أسعار خاصة من رسوم الاشتراك.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، أن المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لخدمة المتقاعدين وأسرهم، وتحقيقًا لأحد أهداف إستراتيجية المؤسسة 2022 المتمثلة بتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين، كما قدم شكره وتقديره لمسؤولي الشركة على تعاونهم المثمر والبناء في سبيل خدمة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن.
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، عن اعتزازه بتلك الشراكة الإستراتيجية بين الشركة والمؤسسة، مؤكدًا أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات.
اتفاقية بين "التقاعد" و"لجام" تمنح مزايا وخصومات للمتقاعدينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات لمتقاعدي المؤسسة.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض، ووقعها من جانب "التقاعد" محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس. ومن جانب شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة المكلف.
وتتضمن المذكرة تقديم شركة لجام للرياضة، ممثلة بأندية "وقت اللياقة" خصومات للمتقاعدين وزوجاتهم والمتقاعدات وأزواجهن تصل إلى أسعار خاصة من رسوم الاشتراك.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، أن المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لخدمة المتقاعدين وأسرهم، وتحقيقًا لأحد أهداف إستراتيجية المؤسسة 2022 المتمثلة بتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين، كما قدم شكره وتقديره لمسؤولي الشركة على تعاونهم المثمر والبناء في سبيل خدمة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن.
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، عن اعتزازه بتلك الشراكة الإستراتيجية بين الشركة والمؤسسة، مؤكدًا أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
11:56 PM
وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات لمتقاعدي المؤسسة.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض، ووقعها من جانب "التقاعد" محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس. ومن جانب شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة المكلف.
وتتضمن المذكرة تقديم شركة لجام للرياضة، ممثلة بأندية "وقت اللياقة" خصومات للمتقاعدين وزوجاتهم والمتقاعدات وأزواجهن تصل إلى أسعار خاصة من رسوم الاشتراك.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، أن المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لخدمة المتقاعدين وأسرهم، وتحقيقًا لأحد أهداف إستراتيجية المؤسسة 2022 المتمثلة بتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين، كما قدم شكره وتقديره لمسؤولي الشركة على تعاونهم المثمر والبناء في سبيل خدمة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن.
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، عن اعتزازه بتلك الشراكة الإستراتيجية بين الشركة والمؤسسة، مؤكدًا أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات.
، اتفاقية بين "التقاعد" و"لجام" تمنح مزايا وخصومات للمتقاعدين ،
المصدر : الخليج 365
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