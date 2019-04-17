الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية : نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر موقع نظام...

الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج والتي أصبحت محل بحث كبير خلال الساعات الماضية مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر رابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب وهذه عادة نهاية كل عام دراسي، لذلك أخذنا على عاتقنا تبسيط أمر الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج وذلك حتى نشهل الأمر خاصة إذا كانت هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بالاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بكم، وكذلك حتى نسهل الأمر على كل من يرغب في رصد درجاته، ويتم ذلك من خلال الدخول إلي صفحة إشعار الدرجات والشهادات عن طريق نظام نور برقم الهوية، لذلك سنقوم بمساعاتكم في حال ستبدأ في القيام بهذه الخطوات، فأنتم أعزائنا الطلاب بحاجة إلي المساعدة، خاصة إذا كانت أول مرة تقوم فيها بذلك.

أهم الكلمات التي يستخدمها الطلاب في البحث عن نتائج نظام نور

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نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

وكي نسهل ونيسر أمر الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج أكثر، فتابع معنا من خلال السطور القادمة بهذا المقال، وستتمكن من الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج في وقت قياسي، فالاستعلام عن نتائج الاختبارات، وكذلك عن الشهادات، يتم ذلك من خلال نظام نور برقم الهوية، لذا عليكم اتباع الأتي

يجب أولا الدخول إلي الصفحة المخصصة علي نظام نور

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق

ثم بعد ذلك يكون كل شئ قد انتهي وأصبح علي ما يرام وتظهر لك النتائج.

الاستعلام عن شهادات الطلاب نتائج الابتدائي والمتوسطة

لتبسيط الأمر أكثر هذا الأمر من خلال مشاهدة الطريقة عبر الفيديو التالي، تابع الطريقة التي يتم تنفيذها، من خلال الفيديو، لذلك قمنا بإضافة فيديو من خلالة ستجد أن الطريقة المناسبة هي التي يتم تنفيذها في الفيديو والتي تتمثل في القيام بالدخول إلي الصفحة المعنية بذلك ومن ثم إكمال باقي الخطوات.

من خلال الفيديو التالي سيمكنك التعرف علي تلك الطريقة بعد مشاهدة الفيديو، كما سنقوم بإرفاق رابط الدخول فى نهاية المقال، وهو الرابط الخاص بالدخول بتلك الصفحة علي نظام نور لبدء الاستعلام عن نتيجتك.

والآن يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية :

وأخيراًَ يمكنك أن تبدأ في الدخول إلي تلك الصفحة كما تلك التي تشاهدها في الفيديو والتي من خلالها ستقوم بإدخال رقم الهوية ومن ثم رمز التحقق ومن ثم النقر علي زر البحث, لكن يرجي العلم أن النتائج في حال لم يتم رفعها علي النظام أو لم يتم اعتمادها من مدير المدرسة فهناك رسالة سوف تظهر لك تخبرك بأنها غير متاحة حتي الآن.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

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عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

وبالضغط على الرابط السابق ستظهر الصفحة بهذا الشكل وستدخل رقم الهوية

رابط الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

وبالضغط على الرابط السابق ستظهر الصفحة بهذا الشكل وستدخل اسم المستخدم وكلم السر

رابط الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق من خلال نظام نور

والآن يمكنك أن تبدأ في الوصول إلي النتائج الخاصة بك عبر الدخول إلي هذه الصفحة : نظام نور برقم الهوية

نظام نور والخريطة الزمنية

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1438/12/26 2017/09/17 إجازة اليوم الوطني 1439/01/04 2017/09/24 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1439/04/13 2017/12/31 بداية إجازة منتصف العام 1439/04/24 2018/01/11 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1439/05/04 2018/01/21 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1439/08/20 2018/05/06 بداية اجازة نهاية العام 1439/08/29 2018/05/15

رابط الاستعلام عن النتائج

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة).

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