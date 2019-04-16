إشعار درجات الشهادات لنتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي برقم السجل المدني .. برقم الهوية فقط بدون...

نظام نور برقم السجل المدني الآن 1440 ورمز التحقق تعرف على أيسر طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، يمكنك من خلالها الاستعلام عن طريق موقع نظام نور للنتائج عن النتائج لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وسنقوم بشرح مفصل لأسهل وأيسر الطرق والتي تسطيع من خلالها الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية في لحظات معدودة، وكذلك سنقدم لكم بناتنا وأبنائنا الطلاب تفاصيل الاستعلام والدخول على الموقع، وأيضا نعرض لكم طرق تقديم الشكاوى على نظام نور، وذلك حتي يمكنكم من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1440 معرفة نتائج التيرم الثاني، والتي توشك على الظهور.

يمكنكم أبناءنا طلاب المراحل الدراسية المختلفة التعرف على كافة النتائج، بدأ من المرحلة الابتدائية والمتوسطة كذلك المرحلة الثانوية، وذلك عن طريق الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بكل طالب، وفي متابعة هذا المقال يمكننا وضع شرح مبسّط لدخول سهل وعرض نتائج الطلاب بدون أخطاء.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور رابط الاستعلام عن النتائج بالهوية ورمز التحقق

(لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)

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نظام نور برقم السجل المدني الآن 1440

يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440:

تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه. ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب وذلك لإدخال بياناته. أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب. أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله. أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام. اضغط على “تسجيل الدخول”.

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد

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التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

بإمكان أولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام نفس “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة. الرابط الخاص بنظام نور بتسجيل ولي الأمر

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