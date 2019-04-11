، "أمانة المدينة" تكثف جهودها لمكافحة الجراد و"الجنادب السوداء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للقضاء عليها بشكل جذري لضمان عدم تكاثرها

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة فرق المكافحة في مواقع متعددة لمكافحة الجراد والجنادب السوداء، والتي تسمى "صرصور الليل"، ويكثر وجودها في مناطق عدة، خاصة التي شهدها ربيع العام الحالي، فيما سيطرت الأمانة على الكثير من البؤر الموجودة بها تلك الصرصير بسبب غرسها لبيوضها في الكثير من المواقع، وذلك للقضاء عليها بشكل جذري لضمان عدم تكاثرها في المدينة المنورة.

واستنفرت فرق المكافحة التابعة لمنطقة المدينة المنورة خلال الأيام الماضية للقضاء على أعداد هائلة كانت موجودة في مواقع مختلفة، وخاصة التي تكثر بها الإنارة في الفترة المسائية، كما تابعت بعض المواقع الجبلية القريبة من المدينة المنورة؛ لدراسة وضع مصادر تلك الجنادب السوداء.

ونسقت أمانة منطقة المدينة المنورة مع الجهات المعنية في بعض المواقع الزراعية داخل المدينة المنورة؛ لمكافحة الجنادب السوداء داخل المزارع وفي المواقع المملوكة لأشخاص سواء مزارع أو استراحات.

وكان أستاذ فسيولوجا أعصاب الحشرات بقسم الأحياء بجامعة أم القرى، الدكتور حامد بن محمد متولي، أكد لـ"الخليج 365" في تصريح سابق أن ما يسمى بـ"صرصور الليل" المنتشر بشكل كبير خلال الفترة الحالية هو نوع يعيش في الأماكن المظلمة والدافئة وبين الحشائش، ويظهر ليلاً بكثرة، والذكور منها تصدر أصواتاً للأنثى للتواصل، وقد يسمع الصوت من مكان وتكون الحشرة في مكان آخر، وهي حشرة غير ضارة بقدر ما هي مزعجة فقط.