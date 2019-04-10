القبض على إعلامي متهم بابتزاز فتاه في الرياض

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض هذا الأسبوع القبض على إعلامي شهير متهم بابتزاز فتاة. كشف عن ذلك الصحفي سعود الشيباني المختص في توثيق المداهمات الأمنية، حيث قال إن الحملة الأمنية المشتركة بشرطة الرياض تمكنت من القبض على شخص متهم بابتزاز فتاة.

وأضاف أن لحظة القبض على الشخص المتورط في القضية، قال إنه إعلامي وتاريخه مشهود له بالاستقامة.

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