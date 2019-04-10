︎



.

*رسمياً من موقع بي اوت كيو حل مشكلة تعطل بي اوت كيو بعد القرصنة التي تعرضت لها من بي ان بخطوات بسيطة جداً*

*شرح بسيط ومختصر ولايستغلونك المحلات*

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً من موقع بي اوت كيو #beoutq لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.