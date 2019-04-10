تحذير عاجل جداً حل مشكلة توقف رسيفر #beoutq و اللي حدث و صارت عنده مشكله… هذا الحل

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لحل مشكلة تعلیق رسیفر بي اوت بعد التحدیث الاخیر

تحتاج الى الادوات والبرامج التالیة:

1 -جهاز لابتوب

:التالیة الروابط أحد من حمله USB Burning Tool v2.1.6 برنامج- 2

http://www.mediafire.com/file/fb36epqbrf65oeq/USB_Burning

_Tool_v2.1.6.rar

أو

http://www.filefactory.com/file/7kpaf5qe7mrx/USB_Burning_T

ool_v2.1.6.rar

3 -برنامج فك الضغط winrar اذا لم یكن متوفرا في جهازك

https://win-rar.com/predownload.html?spV=true&f=winrar-x64

-570ar.exe

4 -كیبل usb للتوصیل بین اللابتوب و الرسیفر

5 -برنامج (سوفتویر) الرسیفر حمله من الرابط

https://www.mix-sat.net/Download/new_1345.zip

او من هنا

https://drive.google.com/file/d/10vhubUKJKM1x65vvuIV4Jcbr

C1spLPvi/view?usp=sharing

الخطوات:

USB Burning Tool v2.1.6 برنامج ثبت- 1

2 -فك الضغط عن برنامج الرسیفر ( السوفتویر)

3 -افصل سلك الطاقة وسلك الانترنت.

4 -اشبك كیبل usb في اللابتوب فقط .

5 -اقلب الرسیفر لتتمكن من الضغط على زر Recovery الموجود اسفل الرسیفر

6 -احضر عود اسنان واضغط على زر Recovery باستمرار واشبك الكیبل في

الرسیفر في المدخل جوار سلك الدش ( انظر الصور) دون ازالة الضغط وتاكد ان سلك

الطاقة مفصول

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7 -استمر بالضغط على زر Recovery حتى تسمع صوت في جهاز اللابتوب وهذا

یدل على ان الكمبیوتر تعرف على الرسیفر ویمكنك بالتالي نقل السوفتویر الى الرسیفر

file على اضغط الیسار اعلى في USB Burning Tool v2.1.6 برنامج افتح- 8

ومن القائمة اضغط image import في النافذة التي سوف تفتح اختر ملف البرنامج

9 -اضغط start وانتظر الى ان یتم ارسال الملف 100 %ثم بعد اكتمال الارسال

اضغط stop واغلق البرنامج

10 -اسحب كیبل usb من الرسیفر واشبك سلك الطاقة وسوف یعمل باذن االله



