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لحل مشكلة تعلیق رسیفر بي اوت بعد التحدیث الاخیر
تحتاج الى الادوات والبرامج التالیة:
1 -جهاز لابتوب
:التالیة الروابط أحد من حمله USB Burning Tool v2.1.6 برنامج- 2
http://www.mediafire.com/file/fb36epqbrf65oeq/USB_Burning
_Tool_v2.1.6.rar
أو
http://www.filefactory.com/file/7kpaf5qe7mrx/USB_Burning_T
ool_v2.1.6.rar
3 -برنامج فك الضغط winrar اذا لم یكن متوفرا في جهازك
https://win-rar.com/predownload.html?spV=true&f=winrar-x64
-570ar.exe
4 -كیبل usb للتوصیل بین اللابتوب و الرسیفر
5 -برنامج (سوفتویر) الرسیفر حمله من الرابط
https://www.mix-sat.net/Download/new_1345.zip
او من هنا
https://drive.google.com/file/d/10vhubUKJKM1x65vvuIV4Jcbr
C1spLPvi/view?usp=sharing
الخطوات:
USB Burning Tool v2.1.6 برنامج ثبت- 1
2 -فك الضغط عن برنامج الرسیفر ( السوفتویر)
3 -افصل سلك الطاقة وسلك الانترنت.
4 -اشبك كیبل usb في اللابتوب فقط .
5 -اقلب الرسیفر لتتمكن من الضغط على زر Recovery الموجود اسفل الرسیفر
6 -احضر عود اسنان واضغط على زر Recovery باستمرار واشبك الكیبل في
الرسیفر في المدخل جوار سلك الدش ( انظر الصور) دون ازالة الضغط وتاكد ان سلك
الطاقة مفصول
7 -استمر بالضغط على زر Recovery حتى تسمع صوت في جهاز اللابتوب وهذا
یدل على ان الكمبیوتر تعرف على الرسیفر ویمكنك بالتالي نقل السوفتویر الى الرسیفر
file على اضغط الیسار اعلى في USB Burning Tool v2.1.6 برنامج افتح- 8
ومن القائمة اضغط image import في النافذة التي سوف تفتح اختر ملف البرنامج
9 -اضغط start وانتظر الى ان یتم ارسال الملف 100 %ثم بعد اكتمال الارسال
اضغط stop واغلق البرنامج
10 -اسحب كیبل usb من الرسیفر واشبك سلك الطاقة وسوف یعمل باذن االله
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عاجل جداً حل مشكلة توقف رسيفر #beoutq و اللي حدث و صارت عنده مشكله… هذا الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.