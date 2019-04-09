مصادر لـ «عاجل»: العثور على فتاة وادي لبن بالرياض

أكدت مصادر لـ «عاجل» أنه تم العثور على فتاة وادي لبن «نحاء القحطاني».

واختفت الفتاة «نحاء محسن القحطاني - 15 عامًا» من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصر السبت الماضي في ظروف غامضة.

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تجدر الإشارة إلى أن مواطنًا يُدعى «سعد آل عاصم » ويعمل بإحدى شركات التوصيل، قدَّم بلاغًا لشرطة الرياض يَذكُر فيه أن فتاة وادي لبن المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة.

من جانبها، قالت شقيقة الفتاة لـ «عاجل» مساء الإثنين، إنه تم العثور على أختها؛ الأمر الذي أكده المواطن سعد آل عاصم للصحيفة.

«عاجل» ستوافيكم بتفاصيل العثور على الفتاة حال ورودها.