مصادر: العثور على فتاة وادي لبن المفقودة بالرياض

أكدت مصادر أنه تم العثور على فتاة وادي لبن المفقودة «نحاء القحطاني». حيث أكد مواطنون ومشاركون في البحث عن فتاة حي لبن المفقودة، العثور عليها أخيرًا ونشروا مقطع فيديو للحظة العثور عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. واختفت الفتاة «نحاء محسن القحطاني – 15 عامًا» من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصر السبت الماضي في ظروف غامضة. وأكدت شقيقة الفتاة المفقودة وفقًا لصحيفة “عاجل” مساء الإثنين، نبأ العثور على أختها.

تجدر الإشارة إلى أن مواطنا يعمل بإحدى شركات التوصيل، قدم بلاغًا لشرطة الرياض يذكر فيه أن فتاة وادي لبن المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكان معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة.