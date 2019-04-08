استعلام عن رسوم تجديد الإقامة برقم إقامة عامل وافد أو رقم الحدود

طرق استعلام عن رسوم تجديد الإقامة لعامل وافد، وكيفية سداد الرسوم عبر طرق السداد الإلكترونية، يمكن أن نتعرف عليها من بعض خدمات وزارة الداخلية أو الخدمات المصرفية من حساب المستفيد، أو بعض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لخدمات استعلامات مكتب العمل الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن موظف وافد، أو تجديد رخصة العمل وسنحتاج لتوافر احد البيانات المتعلقة برقم الحدود، أو رقم الإقامة للعامل، أو رقم جواز السفر، ثم تبع الخطوات التي تم تلخيصها في نقاط لسهول التنفيذ دون صعوبات.

تجديد الإقامة للعامل أو الموظف والوافد ودفع رسوم التجديد بما تشمله من مقابل مالي، أصبح من الضروريات والأوليات التي يجب الحرص عليها، للعدم مخالفة قوانين ونظم العمل والإقامة في المملكة العربية السعودية، وكي يتمكن العامل من تجديد إقامته لابد من معرفة موعد أو تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة، للتمكن من التجديد قبل انتهاء الصلاحية، وتتم هذه الخدمة من بوابة أبشر الجوازات للاستعلامات الإلكتروني برقم إقامة الوافد، وفي حالة طلب التجديد، يبدأ التساؤل حول كيفية استعلام عن رسوم تجديد الإقامة للعامل، والتي سنتعرف عليها من الشرح المرفق.

استعلام عن رسوم تجديد الإقامة

موقع وزارة الداخلية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة الاستعلام عن المدفوعات الحكومية، ومن خلال الخدمات المصرفية لبعض البنوك السعودية الكبرى، يمكن تسجيل الدخول على حساب المستفيد والبحث برقم الإقامة عن قيمة الرسوم من الخدمات البنكية، ويجب مراعاة قيمة الرسوم للعمالة المنزلية، أو عاملة الشركات.

وزارة العمل ومن خدمات المنشأة يمكن تسجيل الدخول على حساب المنشأة، ثم على خدمة تجديد رخصة العمل، وإدخال رقم العامل أو رقم الحدود، ثم البحث عن البيانات، وستظهر قيمة رسوم المقابل المالي، ورسوم تجديد الإقامة على صاحب الطلب.← آخر موضوع: حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 أبريل والأرصاد تعلن طقس 48 ساعة أمطار خفيفة وانخفاض 5 درجات