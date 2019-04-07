رقصة سوق السبت في بلجرشي تثير الجدل.. والمحافظ: ماحصل يعتبر تجاوزات

جدة - عمرو شويل بلجرشي - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أثارت الأحداث التي صاحبت افتتاح “سوق السبت” التاريخي في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، الجدل بين المواطنين، وذلك في مشهد قيام بعض الرجال والنساء بتقديم رقصات تراثية.

وتباينت ردود الفعل وكان أغلبها منتقدا ماحصل في السوق، الأمر الذي تحدث عنه محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، قائلا: “ماحدث من تجاوز عصر اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول وسيتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط”.

وأضاف أبو خشيم: “وقد تم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصياً للالتزام بالعادات والتقاليد والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر”.