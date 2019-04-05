الأحد غرة شهر شعبان 1440 – تاريخ أول ايام شهر « شعبان 2019 » فى مصر والأردن وعمان| غداً السبت...

تعرف على نتيجة رؤية هلال شهر شعبان 1440، استطلاع هلال شهر شعبان اليوم، نتيجة استطلاع هلال أول أيام شعبان 1440/201، موعد شهر شعبان 2019 واول ايام شهر شعبان 1440 وكم باقي على شهر رمضان 2019 تساؤلات تطرأ على ذهن كل المسلمين مع اقتراب شهر رمضان ينتظر المسلمون في كل مكان قدوم شهر شعبان ويرغبون أول ما عرفت أول يوم من شهر شعبان في مصر والسعودية وجميع الدول العربية، فهو من الأشهر المحببة عند المسلمين لأنه يليه شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمين حول العالم لأداء العبادات، والطاعات، والتقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك.

عاجل غداً في السعودية غرة شعبان 1440

تعذر رؤية #هلال_شعبان في المملكة السعودية رغم ذلك سيكون غدا السبت السادس من إبريل غرة شهر #شعبان 1440 وفق تقويم ام القرى ملاحظة: لا تتم الدعوة لترائي هلال شعبان بل يعتمد على تقويم أم القرى.

غرة شهر رمضان للعام 2019 /1440…. موعد أول أيام شهر رمضان 1440 بالسعودية والإمارات ومعظم الدول العربية| دعاء استقبال شهر رمضان

عاجل استطلاع هلال شعبان 1440 في مصر

متى يكون ميعاد اي تاريخ اول يوم شعبان 2019 – 1440، وقد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رجب سيكون 29 يوماً، وأن غرة شعبان 1440 تكون اول سبت من شهر أبريل القادم 2019 ولكن مازال القرار النهائي في الرؤية استطلاع الهلال لأن الحسابات الفلكية ظهرت مؤخرا بسبب التقنيات الحديثة، والعلم الذي أصبح أكثر دقة في هذا الوقت.

دار الإفتاء المصرية استطلعت، مساء اليوم الجمعة ، الموافق 5 إبريل لعام 2019، الموافق 29 من شهر رجب لعام 1440 هجريا هلال شهر شعبان المبارك. واعلنت الدار أن يوم السبت 6 إبريل لعام 2019 هو المتمم لشهر رجب المبارك، وعليه يكون يوم الأحد 7 إبريل 2019، هو أول أيام شهر شعبان لعام 1440 هجرية. Advertisements

الأحد أول شعبان في كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وعمان

أعلنت الأردن وعمان أن يوم الأحد 7 إبريل 2019 غرة شهر شعبان لعام 1440 هجرية.

متى أول أيام شهر شعبان 1440؟

تاريخ ومعرفة موعد أول أيام شهر شعبان لعام 2019، يهتم كثيرا الشعوب الإسلامية بمعرفة تاريخ شهر شعبان الذي تحدد أنه يكون يوم 6 أبريل 2019 ، وهو من أكثر الشهور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، ويوجد بعض الأحاديث تدل على فضل الكبير.

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

بداية شهر شعبان 2019

شهر شعبان يكون من الأشهر الهجرية التي ينتظرها المسلمون كل عام حيث يأتي يوم السادس من ابريل، والذي قامت هيئة الأرصاد الفلكية بالتصريح به، ويهتم الكثير من المسلمين بشهر شعبان، لأنه ترفع فيه الأعمال، ويغفر الله بها الذنوب ويكثر فيها الدعاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه، ويليه شهر رمضان المبارك المليء بالخير، والبركات على الأمة الإسلامية في الدول العربية، وحول العالم، والذي يعتق فيه الله سبحانه وتعالى المسلمين من النار.

دعاء ليلة النصف من شعبان

موعد اول ايام شهر شعبان بالتاريخ الميلادي والهجري

موعد شهر شعبان بالتاريخ الهجري موعد شهر شعبان بالتاريخ الميلادي 1440-8-1 هـ 2019-4-6 م

يذكر ان موعد شهر شعبان يختلف فى بعض الدول العربية عن الأخرى وذلك لرؤية الهلال وسنتابع معكم خلال الأيام القادمة اعلانات هيئات الأرصاد والفلك بالدول العربية وموعد اول ايام شعبان للعام الهجري الحالي 1440هـ.

هل تعلم لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم ؟

وسنتابع معكم باذن الله رؤية هلال شعبان 1440 هذا العام عاده الله ‘عليكم باليمن والبركات وبلغنا اللهم شهر رمضان لافاقدين ولا مفقودين.