السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يرعى الاحتفال بمرور عامين على افتتاح المستشفى السعودي الألماني بحائل



حائل 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, الحفل السنوي بمناسبة مرور عامين على افتتاح المستشفى السعودي الألماني بحائل .

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري, والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق بن سعد الشهراني.

ثم زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أقسام المستشفى, استهلها بقسم الطوارئ وقسم الأشعة والعلاج الطبيعي والمختبر والعيادات الخارجية.

بعد ذلك التقى سموه عددا من المرضى المنومين في المستشفى على إثر إصابات من حوادث مرورية واطمأن على حالاتهم الصحية, متمنياً للجميع الشفاء العاجل.

وتوجه سموه بعد ذلك لقاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمستشفى, وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة الذي قدم خلاله عدد من الكلمات وعرض مرئي عن إنجازات المستشفى وحصوله على اعتماد "سباهي" في خدمة أهالي المنطقة وأهالي مناطق شمال المملكة, فيما أعلن المستشفى السعودي الألماني بحائل الكشف المجاني لعيادات المستشفى يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر إبريل 2019 بموافقة سموه خدمةً لأهالي منطقة حائل.

إثر ذلك شهد سمو نائب أمير منطقة حائل توقيع عقد شراكة مجتمعية بين المستشفى وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعقد آخر مع جمعية رفاق للرعاية الأيتام.

وفي ختام الحفل كرم سموه شركاء النجاح من القطاعات الحكومية والأهلية, كما كرم الموظفين المتميزين بالمستشفى.

حضر الحفل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي وعدد من المسؤولين.

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19:22ت م

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