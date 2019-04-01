مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2019

يواجه نادي النصر بقيادة روي فيتوريا مباراة سهلة نسبياً أمام الجيل مساء اليوم الاثنين، ويأتي ذلك في إطار ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

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ويلتقي النصر مع الجيل على ملعب فيصل بن فهد بالملز وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:35 بتوقيت مكة المكرمة والـ 9:35 بتوقيت دولة الإمارات.

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وفي وقت سابق، مر النصر إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي بعد تخطي الفيحاء بسداسية نظيفة بينما الجيل فاز على أبها بهدف نظيف وذلك في دور الـ16 من البطولة.

وستكون مباراة النصر مع الجيل في كأس خادم الحرمين الشريفين مذاعة عبر البث المباشر على قنوات السعودية الرياضية 2 “ksa” بصوت سمير المعيرفي في دوري بلس بتعليق احمد النفيسة.

ويدخل نادي النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي الرياض بالجولة الـ25 من الدوري السعودي وتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة.