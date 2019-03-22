السعودية | لأول مرة.. الكيبوب والفنون الترفيهية الكورية في الرياض

شكرا لقرائتكم لأول مرة.. الكيبوب والفنون الترفيهية الكورية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعنوان "قلب واحد" انطلق المهرجان السعودي الإماراتي بطابعه الكوري في نسخته الأولى في العاصمة الرياض مستقبلا الآلاف من محبي الثقافة الكورية.

المهرجان الذي يعد التجمعَ الثقافي الأكبر لكوريا الجنوبية في السعودية يقام لمدة 5 أيام وحتى 25 من مارس، حيث يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تحمل في مضمونها عرض الحضارات وتبادل ثقافات الشعوب.

وافتتح المهرجان باستعراض الفنون التقليدية لكل من الشعبين السعودي والاماراتي وتجمهر عدد كبير من محبي الثقافة الكورية وكذلك العوائل الكورية المقيمة في الرياض لحضور مختلف العروض الموسيقية الترفيهية من فن الكيبوب وأغاني الدراما الكورية والرقصات التقليدية وكذلك عروض الـ Bboy.

وتشتهر المأكولات الكورية بتنوع أصنافها ومكوناتها فتضمن الحفل تقديم أشهرِ المأكولات الكورية الشعبية كطبق التوبوكي وهو كعك الأرز مع الصوص الحار وكذلك لحم البلجوجي.

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الفتيات من مختلف الأعمار والعوائل السعودية قدمت لاستكشاف معالم الثقافة الكورية التي باتت تحظى برواج كبير بين فئة الشباب مع انتشار الأعمال الكورية من مسلسلات وأفلامٍ وموسيقى حول العالم.

وقالت عالية الحسيني أحد المشاركات في المهرجان "للعربية.نت" بأن المهرجان يعد سابقة في السعودية وفرصة لمحبي الشعب الكوري من الالتقاء والاستمتاع بالعروض والفعاليات الثقافية والترفيهية مع تمنيها لحدوث حفل غنائي كبير لفن الكيبوب في السعودية.

ومن أبرزِ فعالياتِ المِهرجان استضافة خبيرات التجميل من كوريا الجنوبية لتقديم وتعريف الفتيات السعوديات على أبرز تقنيات المكياج الكوري لمشاهيرِ فن الكيبوب الذي يعرف ببساطته وأسلوبه الخاص.

كما عبر المنظمون بأن مهرجان قلب واحد سيقام في مختلف المدن السعودية بهدف دمج الثقافات وتقريب المسافات بين الحضارات.